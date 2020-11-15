В России на год продлили упрощенный порядок регистрации лекарств

Правительство Российской Федерации приняло решение, согласно которому процедура ускоренной регистрации медицинских изделий, используемых для лечения коронавируса, продлевается еще на год.

Ранее упрощенная регистрация была введена из-за пандемии коронавируса и действовала до 1 января 2021 года. Постановление правительства продлило ее еще на год, до 1 января 2022.

Процедура позволяет получить необходимые для применения лекарств докменты в сжатые сроки. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что эта мера поможет избержать проблем при поставке лекарств и медицинских изделий.