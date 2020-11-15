41 человек погиб из-за коронавируса за сутки

За последние сутки коронавирусная инфекция стала причиной смерти еще 41 петербуржца. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

На 15 ноября число жертв коронавируса в Санкт-Петербурге достигло 4551.

За сутки в России зафиксировано 352 новые смерти, которые повлек коронавирус. На первом месте по суточной смертности Москва, где погибло 75 зараженных. Петербург занимает второе место. На третьем месте Ростовская область, где о коронавируса умерло 14 человек.

С начала пандемии в России коронавирус унес жизни 33 186 человек. Излечились от инфекции 1 439 985 человек.