За сутки в Петербурге коронавирусом заразились почти две тысячи человек

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге было зафиксировано 1944 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Суточное число заболевших в Северной столице продолжает расти. Информацию об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 15 ноября.

В Ленинградской области за последние сутки коронавирусом заразились 183 человека.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге коронавирусом заболело 81704 человека. Из них выздоровело 48663 человека, умерли 4551 человек.

В России за прошедшие сутки было выявлено 22572 новых случая заболевания COVID-19.