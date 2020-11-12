Вакцина от коронавируса может быть внесена в список жизненно важных лекарств

По мнению заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева вакцину против коронавируса необходимо считать жизненно необходимым лекарством.

Об этом Медведев сообщил 12 ноября во время совещания по поводу производства вакцин против коронавирусной инфекции и их внедрения в широкое использование. Политик считает, что внесения вакцины в перечень жизненно необходимых препаратов предотвратит завышение стоимости лекарства. Помимо этого, от Медведева поступило предложение внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

Напомним, что эффективность отечественной вакцины «Спутник V» составила 92%. На начало 2021 года запланирован запуск массовой вакцинации против коронавирусной инфекции.