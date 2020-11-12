Власти Петербурга дали комментарий по поводу информации о пропускном режиме

В СМИ была опубликована информация о возможности введения пропускного режима в городе, как это было в Москве весной 2020 года.

Сообщалось, что властями осуществлялась разработка вариантов введения пропускной системы в случае, если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться. Однако по информации, предоставленной в Комитете по информатизации и связи, разработка документа, который бы ограничивал передвижение граждан, не ведется.

Кроме того, в ведомстве отметили, что весной действительно рассматривали введение пропускного режима, для этого была осуществлена подготовка всех необходимых технических условий. Полномочиями на установление пропускного режима владеет губернатор Петербурга и другие профильные ведомства.