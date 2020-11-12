"Аэрофлот" может возобновить полеты до Кипра

На странице посольства Российской Федерации в Никосии в Facebook была опубликована информация о том, что рейсы до Республики Кипр и обратно могут быть возобновлены с 22 ноября.

Выполнение пассажирских авиарейсов будет осуществляться авиакомпанией «Аэрофлот» по воскресеньем из Москвы в Ларнаку и обратно.

Рейс SU2072 отправляется из Москвы в 09:05, обратный – SU2073 вылетает из Ларнаки в 13:05. Данная информация была предоставлена посольством. Кроме того, в посольстве сообщают, что на официальном сайте авиакомпании уже можно приобрести билеты.

Напомним, авиарейсы из России до республики Кипр и обратно приостановили 21 марта текущего года в связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией.