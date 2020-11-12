Несколько петербургских компаний разработали тест-систему SARS-CoV-2-CoronaPass

В Санкт-Петербурге биотехнологические компании «НекстГен», «Биопалитра», а также компания ЦГРМ «Генетико» общими усилиями разработали новую тест-ситстему, которая сможет определить суммарные антитела к коронавирусу. Новую тест-систему назвали SARS-CoV-2-CoronaPass.
Новая тест-система прошла множество проверок и показала хорошие результаты. Проведя клинические испытания, новая система для определения антител показала полное отсутствие ложноположительных результатов, а у людей чувствительность, которые переболели COVID-19, составляет 98,7%.
Новая тест-система имеет высокую скорость исследования. Результаты будут готовы уже через 55 минут.