В Петербурге власти выступили с заявлением о продление выплат медикам

В Санкт-Петербурге Смольный выступил с предложением о продлении выплат всем петербургским медикам. Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике, сообщил, что на основании принятого решения будут внесены изменения в прошлые постановления по выплатам.

Восемь тысяч медиков в Петербурге получили около 300 тысяч рублей за работу во время пандемии коронавируса. Также осуществлены выплаты 20 семьям, врачи которых погибли из-за коронавируса во время работы. Семьи погибших медиков получили коло 1 млн рублей.

В Северной столице продолжается рост заболеваемости.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что за последние сутки в городе коронавирусом заразилось 1667 человек. Обследовано всего 34 561 человек.