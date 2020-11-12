Смольный готовит варианты пропускного режима

Администрация Санкт-Петербурга готовится к возможному введению пропускного режима в городе в условиях пандемии коронавируса. Комитет по информатизации и связи подготовил несколько вариантов.

Пока что неизвестно, как будут выглядеть и выдаваться пропуска. В случае, если пропускной режим для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в городе все-таки будет введен, ведомство предоставит варианты дальнейших действий.

Пропускной режим вводился весной в Москве. Там жители получали электронный код, разрешающий выход из дома по различным причинам, через официальные сервисы. В Санкт-Петербурге подобная мера еще не вводилась.