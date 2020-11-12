Коронавирус стал причиной смерти еще 68 петербуржцев

За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 68 смертей, вызванных коронавирусной инфекцией нового типа. По России за сутки зафиксировано 439 летальных исходов болезни.

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, также за сутки от инфекции излечились 839 человек.

За все время пандемии коронавирус стал причиной смерти 4 385 петербуржцев.

В Ленинградской области за прошедшие 24 часа смертей, вызванных коронавирусом, зафиксировано не было. Всего в регионе коронавирус унес жизни 117 человек.

Как ранее сообщал Санкт-Петербург.ру, 11 ноября Петербург обогнал Москву по суточной смертности от COVID-19. Тогда от коронавируса умерло 74 человека.