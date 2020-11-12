В Петербурге выявлено 1667 случаев коронавируса за сутки

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 1667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Всего на коронавирус было обследовано 34 561 человек.

Северная столица по-прежнему остается на втором месте по суточной заболеваемости коронавирусом, уступая только в Москве, где за последние сутки заразилось 5997 человек. В Ленинградской области за сутки было выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в России за последние сутки коронавирус выявили у 21 608 человек.