Минобрнауки отправило питерские вузы на удаленку

Министерство образования и науки Российской Федерации обязало государственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга перейти на дистанционное обучение. Университетам в других регионах России рекомендовано согласовать переход на "удаленку» с местным Роспотребнадзором.

Приказ о переводе опубликован в Telegram-канале ведомства. Режим удаленной работы для вузов вступает в действие 13 ноября и продлится до 6 февраля 2021 года.

Студентам, обучающимся в вузах, рекомендовано оказать материальную поддержку вне зависимости от того, получают они стипендию или учатся на платной основе. В частности, руководствам образовательных организаций рекомендуется компенсировать проезд к месту их жительства.