7,5 тысяч петербуржцев попросили перевести детей на смешанный формат обучения

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила, что от родителей учеников города поступило более 7,5 тысяч заявлений о переводе детей на смешанный формат обучения. Большинство из них относится к ученикам 5-8 классов.

Вице-губернатор отметила, что пока что заявок немного. Однако примеру Петербурга последовали еще шесть городов, также объявив о введении смешанного формата обучения. Также она заявила, что те, кто собирается выбрать смешанный формат, хотят принять решение позднее, когда начнется работа.

Смешанный формат обучения в школах предполагает сочетание очной, семейной и дистанционной формы обучения. Предполагается, что он поможет избежать введения полной "дистанционки".