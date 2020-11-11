Петербург занял первое место по суточной смертности от коронавируса в стране

Показатель суточной смертности от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге достиг рекорда. За последние сутки в городе на Неве погибло 74 пациента. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Суточная смертность от коронавируса в Петербурге превзошла аналогичный показатель в Москве. За прошедшие сутки там было зафиксировано 73 летальных исхода от коронавируса. Третье место занимает Ростовская область, где за сутки COVID-19 стал причиной смерти 18 человек.

За все время эпидемии коронавируса в России умерли 31 593 пациента. В Санкт-Петербурге с начала пандемии было зафиксировано 4 317 летальных исходов из 74 485 случаев заражения.