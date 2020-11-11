Умер архитектор Юрий Курбатов

Юрий Иванович Курбатов, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, скончался на 86-ом году жизни в Санкт-Петербурге в ночь с 10 на 11 ноября. Об этом сообщила его дочь Зинаида Курбатова. По ее словам, архитектор скончался от продолжительной болезни. За неделю до смерти он уже не мог ходить.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования родным и близким. Он заявил, что из жизни ушел талантливый архитектор и настоящий петербуржец.

Юрий Иванович Курбатов родился в 1934 году и многое сделал для архитектурного развития Санкт-Петербурга. Также он разработал более 30 проектов застройки и генеральных планов городов в России и за рубежом, в частности, участвовал в создании генерального плана города Хошимин.