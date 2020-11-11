В Петербурге кончаются койки для коронавирусных больных

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев отметил, что городская система здравоохранения в данный момент испытывает значительное напряжение из-за борьбы с коронавирусной инфекцией. По словам чиновника, самым "узким" местом являются койки в больницах.

Назвав их на заседании ЗакСобрания "не резиновыми", от отметил, что в городе остаются свободными около 7% коек, выделенных для коронавирусных больных. Сейчас в городе развернуто 9 613 коек, а свободны только 605.

Власти планируют развернуть еще около 3000 коек. В частности, будут задействованы ресуры временного госпиталя в Ленэкспо.