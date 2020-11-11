Пациенты с коронавирусом в Петербурге получат лекарства бесплатно

Жители Санкт-Петербурга, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, при лечении на дому будут получать лекарства по назначению врача бесплатно. На их оплату Санкт-Петербургу выделено 203 миллиона рублей из федерального бюджета.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал помощнику Президента РФ Максиму Орешкину, что средства были распределены по районам. Закупки препаратов организуют поликлиники.

Список препаратов соответствует Временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Также, по словам губернатора, в городе проходит мониторинг наличия лекарств. Лекарства, включенные в список необходимы препаратов из 758 наименований, завозятся в город еженедельно.