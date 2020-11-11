"Губернаторская елка" в этом году может не состояться из-за коронавируса

"Губернаторская елка", проводимая в Северной столице каждый год для юных петербуржцев, в 2020 может не состояться из-за распространения коронавируса и введенных ограничительных мер.

Согласно информации комитета по культуре Санкт-Петербурга, вопрос об отмене мероприятия в Ледовом дворце сейчас открыт. Также новогодние "елки" могут отменить в учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сильно упал спрос на новогодние мероприятия. Роспотребнадзор рекомендует россиянам отметить этот Новый год дома. Под угрозой оказалось большинство традиционных новогодних мероприятий, что также повлияет на людей, занятых в них, артистов и организаторов.