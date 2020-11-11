Для людей с симптомами коронавируса может появиться специальное такси

В Санкт-Петербурге может появиться специальная служба такси, которая будет перевозить только людей с симптомами коронавируса. Эта идея была предложена депутатом Константином Чебыкиным, который отметил, что пациенты с симптомами ОРВИ часто сами отправляются сдавать тест на коронавирус или делать томографию, делая это на обычном такси. В связи с этим целесообразно было бы выделить для таких пациентов специальный санитарный транспорт.

Идея была поддержана вице-губернатором Олегом Эргашевым на заседании городского парламента. Он пообещал дать соответствующее поручение Комитету по здравоохранению.