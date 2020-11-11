Группы в детских садах Петербурга все чаще закрываются на карантин

В Северной столице в связи с распространением коронавируса и ОРВИ продолжают переводить на карантин группы в детских садах. В среду, 11 ноября, число закрытых групп выросло до 12, что вдвое больше, чем днем ранее. Этими данными поделилась пресс-служба комитета по образованию Санкт-Петербурга.

При этом количество школьных классов, переведенных на карантин из-за коронавирусной инфекции и ОРВИ, немного уменьшилось. Сейчас на карантине находятся 67 классов в 30 школах, что немного меньше, чем во вторник. Количество закрытых на карантин школьных классов составляет 0,34% от общего числа классов в Санкт-Петербурге.