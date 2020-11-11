Не больше 50 человек и "хроники" на удаленке: Смольный ввел новые ограничения в Петербурге

11 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении в городе противоэпидемических мер. Новые ограничения, обусловленные эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге, продлятся с 14 ноября 2020 года до 15 января 2021 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения коснутся театров и концертных залов. С 14 ноября их вместимость ограничивается 50 процентами. Исключение сделают только для мероприятий, билеты на которые были проданы в большом количестве по состоянию на 11 ноября.

Запрещено проводить мероприятия с численностью более 50 человек без согласования с администрацией города. Приостанавливается оказание услуг клубами, кружками и секциями, которые финансируются из городского бюджета.

ИП обязаны перевести сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, на удаленный режим работы (за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте необходимо для функционирования организации). Пожилые и страдающие хроническими заболеваниями граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции, однако им все еще можно будет выкидывать мусор, гулять и заниматься физкультурой.