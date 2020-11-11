В Петербурге власти проверили автобусы и такси на наличие нелегальных водителей

В Санкт-Петербурге власти города приняли решение навести порядок в транспортной сфере во время пандемии. Проверки направлены на выявление нелегальных перевозчиков. За первые 10 месяцев 2020 года было оштрафовано 1172 водителей автобусов. Также арестовано 44 автобуса.

Помимо автобусов, власти Петербурга проверяли и такси. Комитет по транспорту возбудил уже 297 дел об административных правонарушениях.

Таксистов Петербурга проверяют на ношение медицинских масок во время управления транспортным средством. Помимо водителей, пассажиры также обязаны находиться в автомобиле в маске.