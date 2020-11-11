  • 11 Ноябрь 2020
USD 12.11.2020 76.2075 -0.1903
USD ММВБ 23:29 77.0877  
EUR 12.11.2020 90.0468 -0.3089
EUR ММВБ 23:29 90.7459  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге власти проверили автобусы и такси на наличие нелегальных водителей

Автор:


© Фото: baltphoto.ru

Темы дня

Оштрафовано более тысячи водителей автобусов и возбуждено около 300 дел об административных правонарушениях.

В Санкт-Петербурге власти города приняли решение навести порядок в транспортной сфере во время пандемии. Проверки направлены на выявление нелегальных перевозчиков. За первые 10 месяцев 2020 года было оштрафовано 1172 водителей автобусов. Также арестовано 44 автобуса.

Помимо автобусов, власти Петербурга проверяли и такси. Комитет по транспорту возбудил уже 297 дел об административных правонарушениях.

Таксистов Петербурга проверяют на ношение медицинских масок во время управления транспортным средством. Помимо водителей, пассажиры также обязаны находиться в автомобиле в маске.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк
    05.10.20
    На что обращать внимание при выборе и покупке УЗИ сканера?
    09.09.20
    В чем польза тибетских сборов?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram