В связи с коронавирусом в Петербурге резко упал спрос на новогодние мероприятия

В Санкт-Петербурге в связи с ситуацией COVID-19 сильно упал спрос на агентства, занимающиеся новогодними корпоративами и мероприятиями.

По сравнению с 2019 годом спрос упал на 80%. Также стоит отметить, что в Петербурге введен «комендантский час» на все общепиты, которые не могут принимать посетителей с 23:00 до 06:00.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что в среду, 11 ноября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продление ограничений по коронавирусу в городе из-за большого роста заболеваемости. В постановление говорится, что с 14 ноября в театрах и концертных залах зрителей не должно быть больше 50%.