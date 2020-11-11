Ограничения по коронавирусу в Петербурге продлят до середины января 2021 года

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановлении о продлении в Санкт-Петербурге всех ограничительных мер по коронавирусной инфекции до 15 января следующего года.

Отмечается, что с 14 ноября в театрах и концертных залах зрителей не должно быть больше 50% . Однако будет сделано исключение для тех мероприятий, по состоянию на 11 ноября которые уже были проданы билеты в большом количестве. Все мероприятия, которые планируются проводить с большим количеством участников, необходимо будет утверждать с администрацией Санкт-Петербурга.

Также в сообщении подчеркнули, что с 16 ноября всем жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, необходимо будет находиться на самоизоляции. Однако заниматься физкультурой, посещать магазины и выгуливать домашних животных такой категории населения разрешат.