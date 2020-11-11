При ухудшении ситуации с COVID-19 в Петербурге будут вводить дополнительные ограничения

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, 11 ноября, рассказал о ситуации с коронавирусом в городе депутатам Законодательного собрания. У одного из депутатов возник вопрос по поводу введения новых ограничений по коронавирусу в связи с ростом заболеваемости.

На данный момент Эргашев сказал, что ситуация с вирусом в городе остается напряженной. Однако он добавил, что все ограничения и меры вводятся точечно на основании постановлений главврача, для того чтобы экономика города не сильно пострадала.

«При ухудшении ситуации с коронавирусом в Петербурге будут вводиться дополнительные ограничения», — пояснил Олег Эргашев.