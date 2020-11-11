В Петербург завезли 400 доз вакцины от COVID-19

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что в Петербург завезли около 400 доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Вице-губернатор подчеркнул, что партия прибывших доз состояла из 42 вакцин от коронавируса. Они были доставлены в больницу №40, которая находится в Сестрорецке. Эту же вакцину получили и врачи из Боткинской больницы.

В Петербурге планируют ввести около 4667 доз вакцины до конца 2020 года.

Первыми получат вакцину медработники, которые вынуждены работать в «красных зонах» и приемных покоях.

Также Олег Эргашев отметил, что позже планируется завести в город около десятка тысяч доз вакцин от COVID-19.