Работа кафе и ресторанов в Петербурге может быть ограничена

В Санкт-Петербурге могут быть в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации могут быть введены новые ограничения, затрагивающие работу кафе и ресторанов.

Данная информация была предоставлена заместителем председателя комитета по промышленной политике Александром Ситовым. Новая редакция 121-го постановления может включать в себя требование ограничить отдых большими компаниями. Максимум человек, которые могут сидеть за одним столиком – 4.

Кроме того, в связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции было выдвинуто предложение запретить посаду за барной стойкой. Однако это предложение пока что получило отказ в Смольном.