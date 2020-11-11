В Петербурге электрички будут останавливаться на станции Боровая

По информации, предоставленной Северно-Западной пассажирской компанией, новому маршруту будут следовать электрички №6327 Петербург-Поселок и №6473 Петербург-Оредеж.

Электропоезд, движущийся по направлению к Поселку, который отправляется с Витебского вокзала в 9:59, будет останавливаться на станции Боровая в 10:03. В пункт назначения электричка прибудет в 11:25.

Электрички, следующие до Оредежа, отправляются в 12:53 и останавливаются на Боровой в 12:57.

Напомним, билетные кассы и турникеты, расположенные на вокзалах и железнодорожных станциях Ленинградской области с недавнего времени осуществляют работу по по зимнему графику.