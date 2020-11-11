За сутки в Северной столице коронавирусом заразились еще 1574 человека

Среди заболевших коронавирусной инфекцией 85 находятся в обсерваторе, остальные пациенты контактные или соблюдают самоизоляцию.

1299 человек позвонили по номеру 122 для получения консультации от специалистов. С заявками помогают волонтеры, 1134 обращения из 1225 были обработаны.

Кроме того, 13653 нуждающимся жителям северной столицы была оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания с начала октября. В число нуждающихся вошли одинокие, пожилые люди, а так же многодетные семьи.

Напомним, все жители Петербурга, которые нуждаются в помощи волонтеров в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, имеют возможность позвонить на горячую линию по телефону 8-800-200-34-11 и оставить заявку.