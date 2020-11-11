Пациентов с коронавирусом будут снова размещать в роддомах Ленобласти

Сообщается, что перепрофилирование роддомов Ленинградской области для размещения в них зараженных коронавирусом пациентов уже осуществляется.

По информации, которая была предоставлена сотрудниками пресс-служба администрации региона, людям, заразившемся коронавирусной инфекцией, уже предоставляют места в Тосненском роддоме, им также могут оказать медицинскую помощь в родильном отделении Приозерской больницы.

Помимо этого, в Воховском роддоме принимают беременных, зараженных коронавирусной инфекцией. В Бокситогорске коронавирусным больным предоставили отделение, расположенное в пустующем здании, где раньше находился роддом. Помещение было оборудовано для размещения в ним пациентов.