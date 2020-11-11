Побочные эффекты дезинфекции против коронавируса были оценены токсикологом

По мнению эксперта, дезинфекция помещений от коронавируса может привести к возникновению побочных эффектов.

Водовозов сообщил, что обработка осуществляется с использованием разрешенных для оборота веществ, токсичность которых была изучена. Токсиколог отметил, что то, какая группа веществ применяется для дезинфекции, зависит от условий, в которых дезинфекция осуществляется.

Алексей Водовозов делает акцент на том, что дезинфекция помещений от коронавируса должна быть проведена только при строгом соответствии инструкции. Нарушение требований инструкции по дезинфекции способно привести к возникновению у людей различных побочных эффектов, среди которых – тошнота, слабость, а также головная боль.