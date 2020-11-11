Подсветку зданий в Северной столице перед Новым годом не отключат

На сайте компании 11 ноября было опубликовано сообщение по поводу планов по отключению подсветки зданий в ночное время. Раннее сообщалось, что такое решение может быть принято в связи с пандемией коронавируса. В центре Санкт-Петербурга предлагали отключить подсветку зданий с целью экономии финансовых средств.

Однако на сайте компании сообщили, что несмотря на предыдущие планы, «Ленсвет» все-таки не будет отключать ночную подсветку достопримечательностей города в преддверии Нового года. В компании отметили, что установленная декоративная подсветка зданий в центре северной столицы позволит достопримечательностям сочетаться с новогодними гирляндами, мерцающими и переливающимися в темное время суток.