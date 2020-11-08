Названы основные версии авиакатастрофы с ведущим НТВ

Следственный Комитет России назвал основные версии причины авиакатастрофы, в которой погиб ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой. Согласно данным ТАСС, сейчас проводится дополнительный осмотр места трагедии, следственные действия подходят к концу. Представители Межгосударственного авиационного комитета изымают фрагменты сгоревшего самолета для дальнейшего исследования. Изучается техническая документация самолета.
Катастрофа произошла в субботу, 7 ноября. Частный легкомоторный самолет PiperSprot, которым управлял Александр Колтовой, вылетел с подмосковного аэродрома, и один из его двигателей загорелся в воздухе. В самолете также была женщина, ее личность сейчас устанавливается.