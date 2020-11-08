Петербуржцы не хотят делать прививку от коронавируса

Большинство жителей Санкт-Петербурга не готовы сделать прививку от коронавируса. Их мнение также разделяют жители Москвы. Это стало известно в ходе исследования портала Superjob.

В ходе опроса, проведенного среди жителей крупных городов, выяснилось, что более половины жителей Красноярска, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга и Самары готовы пройти вакцинацию от коронавируса, когда у них будет такая возможность. При этом в Москве и Санкт-Петербурге население настроено скептически. В Москве против прививки выступает 64 процента опрошенных, в Петербурге - 65.

Те, кто готов сделать прививку, надеются, что вакцинация поможет вернуться им к нормальной жизни. Те, кто против, называют следующие причины: наличие антител, недоверие к вакцине и прививкам в целом.