Руководство Минздрава прибудет в Петербург из-за пандемии

Представители Министерства здравоохранения РФ в воскресенье, 8 ноября, прибудут в Санкт-Петербург по поручению главы ведомства Михаила Мурашко. Их визит вызван ситуацией с коронавирусом в городе. Это сообщает пресс-служба Минздрава.

Северную столицу посетят первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева. Они приедут, чтобы оказать властям организационно-методическую поддержку в условиях пандемии коронавируса.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация в городе приближается к тому, чтобы стать критической.