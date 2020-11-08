Число смертей от COVID-19 в Петербурге перевалило за 30 человек

В Санкт-Петербурге за прошедшие 24 часа от коронавируса скончался 31 человек. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Петербурге возросло до 4162 человек.

Оперативный штаб сообщает, что во всей стране скончалось 286 заболевших коронавирусом. Среди них 74 человека скончалось в Москве.

За прошедшие сутки в Ленинградской области смертей от COVID-19 не было зафиксировано. За все время с начала пандемии в области от коронавирусной инфекции умерло 117 человек.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что за все время пандемии в Северной столице коронавирусом заразилось 70 023 человека, а в Ленобласти — 12 702 человека.