Петербург продолжает бить антирекорды по госпитализированным больным

В Санкт-Петербурге опять побит антирекорд по коронавирусным больным. За минувшие сутки в Петербурге коронавирусом заболел 1331 человек.

Руководитель городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что за последние сутки в Петербурге госпитализировано более 800 человек с коронавирусом, что в полтора раза больше, чем количество коек в Мариинской больнице. Ранее Мариинская больница была перепрофилирована в госпиталь, где лечат коронавирусных больных.

За прошедшие сутки в Северной столице выздоровели 605 человек. Количество смертей перевалило за 30 человек.