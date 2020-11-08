С начала пандемии заразилось более 70 тыс. петербуржцев

За минувшие сутки выявлено 1331 случай заражений коронавирусом в Петербурге. Таким образом, за весь период пандемии, вызванной инфекцией COVID-19, количество инфицированных петербуржцев превысило 70 тысяч и составило 70 тысяч 23 человека. Данные предоставляет оперштаб.

Также известны данные по России. Так, за предыдущий день выявили 20 тысяч 498 случаев инфицирования COVID-19. Что касается Ленинградской области, то там за сутки выявлено 174 случая заражения вирусом. Соответственно за весь период пандемии в регионе заразилось 12 тысяч 702 пациента. Среди них 117 погибших и 7333 выздоровевших.

Всего в России за весь период пандемии коронавируса зарегистрировано более 1, 7 млн пациентов с диагнозом «ковид».