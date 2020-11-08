Врач-иммунолог рассказал, как протекает коронавирус у мужчин

Владимир Болибок, врач иммунолог-аллерголог, сообщил, что коронавирус протекает у мужчин намного тяжелее, чем у женщин. Это связано с половыми гормонами, которые влияют на особенности функционирования иммунитета.

Медик отметил, что половой гормон у мужчин тестостерон, в отличие от женского (эстрогена) не обладает таким защитным свойством облегчать проникновение защитных белков внутрь клеток.

«Даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы», — рассказывает Болибок.

Также медик отметил, что наиболее ярко атеросклероз проявляется у мужского пола. Атеросклероз — это заболевание, поражающее артериальные сосуды (артерии) по всему организму.