С 9 ноября петербуржцев ждут новые ограничительные меры

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, подписал указ о введении с понедельника, 9 ноября, новых ограничительных мер, в связи с коронавирусной инфекцией.

Продолжительность этих мероприятий 20 дней из-за большого роста заболеваемости в городе.

С понедельника, 9 ноября, в Петербурге будут закрыты фуд-корты и детские комнаты в торговых центрах. Однако это нововведение не коснется аэропортов, вокзалов, и заправок, где общепит будет работать в прежнем режиме.

Помимо торговых центров ограничения коснутся и торжественных мероприятий. Так на свадьбе должно присутствовать не более 20 гостей. Кроме того, разрешено будет проводить массовые мероприятия численностью не более 70 человек. Ограничения также распространяются на сотрудников администрации, треть из которых обязаны работать дистанционно.