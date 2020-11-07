В Петербурге зафиксирован рекорд госпитализаций с COVID-19

В Санкт-Петербурге растет не только число заболевших коронавирусной инфекцией, но и госпитализированных пациентов с COVID-19. За последние сутки в больницы поступило 805 пациентов с коронавирусом.

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга отметил, что это число в полтора раза больше, чем число новых инфекционных коек в перепрофилированной Мариинской больнице (их 500). Именно поэтому необходимо не только перепрофилировать все новые медицинские учреждения, но и вводить в городе новые ограничительные мероприятия, что и происходит.

Лисовец также отметил, что Комитетом был утвержден перечень хронических заболеваний, которые являются веским поводом перевести сотрудников на удаленную работу.