Петербуржцы огорчены ограничениями в сфере допобразования

Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга, рассказала, что ей регулярно поступают жалобы родителей, которые недовольны тем, что в городе ограничивается работа очных кружков и секций дополнительного образования. Она написала об этом на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

В своем сообщении она отметила, что без ограничений нельзя обойтись. Работа кружков и секций будет не прекращена, но посещать их одновременно смогут только дети из одного класса. Занятия по предпрофессиональным программам прекращать не планируют. При этом в сфере частного дополнительного образования ограничений не вводится из-за малого количества детей в группах.

Потехина отметила, что понимает эмоции родителей и педагогов, однако в условиях коронавирусной пандемии ограничения вводить необходимо.