В Ленобласти школьники вернутся с каникул 9 ноября

Школьники Ленинградской области вернутся к очной учебе в понедельник, 9 ноября. Ранее школьные каникулы были продлены, чтобы ученики подольше оставались дома. Это должно было помочь предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди детей Сейчас эпидемиологическую обстановку в регионе считают стабильной, как сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Дети вернутся в школы, однако пока что не известно, надолго ли. По словам Тарасова, на дистанционное обучение будут переводиться отдельные классы. Массово переводить школьников на дистанционку пока что не планируется.