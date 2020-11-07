Субботняя погода может стать рекордно теплой за последние 100 лет

Сегодня, 7 ноября, петербуржцы могут ощутить сильное потепление и даже засвидетельствовать новый температурный рекорд. Дело в том, что температура может подняться сегодня до 12 градусов, что означает возможность для Северной столицы побить максимальный суточный рекорд температуры. Об этом сообщает Михаил Леус, специалист центра «Фобос».

Известно, что ожидаемая температура на субботний день 10-12 градусов тепла. Предыдущий рекорд был в далёком 1930 году, когда в Санкт-Петербурге 7 ноября были рекордные +11,2.

«Возможно, сегодня мы станет свидетелями его обновления», — пишет синоптик на своей странице в Facebook.