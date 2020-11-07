За последние сутки в Петербурге выявили 1258 случаев заболевания COVID-19

В Санкт-Петербурге за последние сутки было выявлено 1258 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Северная столица до сих пор находится на втором месте по заболеваемости после Москвы. За прошедшие 24 часа там выявили 5829 заболевших коронавирусом.

Согласно статистике, в России число зараженных за сутки превысило 20 тысяч человек. За этот же период времени в Ленинградской области заразился 171 человек. С момента начала пандемии в регионе число зараженных насчитывает уже 12 528 человек. Из них: выздоровели — 7270 человек, умерло — 117.

С начала пандемии Россия насчитывает уже 1,7 млн человек.