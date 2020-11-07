«Авифавир» станет доступен по ОМС

У россиян появилась возможность амбулаторного лечения от коронавируса с применением «Авифавира». Такая возможность возникла благодаря Минздраву России, который позволил получить препарату постоянное регистрационное удостоверение.

Примечательно, что получить лечение с применением данной вакцины теперь можно будет бесплатно по полису ОМС. Ранее лекарство было проверено на 460 пациентов. Исследования подтвердили позитивные изменения в организме пациентов.

Известно, что препарат может быть назначен только врачом и самостоятельно потребовать его по ОМС нельзя. Течение болезни и реакция организма на лекарство будет строго контролироваться лечащим врачом.