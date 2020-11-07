Зимнюю сессию в вузах Петербурга могут провести дистанционно

Игорь Максимцев, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета, получил письмо от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, где он призвал вузы провести зимнюю сессию в дистанционном формате.

Такое предложение от губернатора поступило из-за обостряющейся ситуации с коронавирусной инфекцией в Северной столице, где зафиксирован большой рост заболеваемости. Помимо проведения сессии удаленно, ранее губернатор предлагал перевести вузы на дистанционное обучение.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало , что из-за стремительного роста заболеваемости в стране и Северной столице, Александр Беглов обратился к ректорам вузов с просьбой о переводе студентов на дистанционный формат обучения.