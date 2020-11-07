Октябрь стал самым неблагоприятным после июня месяцем по числу петербуржцев, погибших от COVID-19

Городской комитет по делам записи актов гражданского состояния сообщает о том, что октябрь стал вторым месяцем в 2020 году по количеству смертей, вызванных инфекцией коронавируса. Так, в октябре 2020 года в Петербурге от инфекции COVID-19 скончались 6561 пациент.

Примечательно, что прошедший месяц также установил «рекорд» за последнее десятилетие. Дело в том, что максимальный близкий показатель смертности по другим причинам был в 2012 году. Тогда скончалось чуть более 5 с половиной тысяч горожан.

Однако октябрь отметился и положительно, ведь минувший месяц стал третьим по рождаемости за 2020 год. Так, на свет появилось 5063 жителя Северной столицы.