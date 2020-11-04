Детская больница имени Филатова перепрофилирована под прием коронавирусных больных

В среду, 4 ноября, стало известно, что детская больница №5 имени Н.Ф.Филатова в Санкт-Петербурге полностью перешла на прием больных с коронавирусной инфекцией. Туда будут привозить детей с COVID-19 и другими видами острых респираторных заболеваний.

Для больных коронавирусом в медучреждении подготовлено дополнитель 198 коек. Общее число мест составляет 560, из них заняты 348. Плановый прием пациентов в больнице на данный момент приостановлен.

С начала пандемии через детскую больницу №5 прошло 965 детей с подтвержденным коронавирусом.