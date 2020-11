Ученые выяснили, как прививка от гриппа влияет на течение COVID-19

Ученые из Университета Флориды провели исследование и выяснили, что прививка от гриппа может повлиять на течение коронавирусной инфекции. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of the American Board of Family Medicine.

Исследование показало, что вакцинация от гриппа положительно влияет на течение болезни. Привитые от гриппа пациенты, как правило, переносили коронавирусную инфекцию легче. При этом пациенты, заразившиеся коронавирусом и не получившие прививку от гриппа, попадали в больницу в 2,5 раза чаще. Пациентов с коронавирусом без прививки в отделениях интенсивной терапии было в 3,3 раза больше.